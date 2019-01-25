25.01.2019 | 15:40

В очередной раз в финале Кубка области по мини-футболу встретились команда ГНК и сборная архитектурно-строительного университета. Несколько дней назад соперники провели генеральную репетицию в рамках чемпионата Второй лиги Поволжья. Наркополицейские одержали волевую победу со счетом 5:4, так что студенты горели желанием взять реванш и за это поражение, и за неудачи в предыдущих розыгрышах Кубка.

Однако силовики провели матч по удобному для себя сценарию.

В первом тайме Рамис Акжигитов и Руслан Вельдин создали для «ГНК» ощутимое преимущество, и хотя «архитекторы» перед самым перерывом сократили отрыв, глобального влияния на ход игры это не оказало: наркополицейские контролировали ход поединка, строго действуя в обороне.

Когда же им представилась возможность забить гол, действие последовало незамедлительно. Вельдин оформил дубль и установил окончательный счет - 3:1.

Таким образом, сине-белые завоевали почетный трофей в 14-й раз за свою историю. И теперь в случае удачного выступления во Второй лиге Поволжья у многолетнего лидера сурского мини-футбола появится возможность сделать в сезоне золотой дубль.