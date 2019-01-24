24.01.2019 | 15:22

Один за всех и все за одного - по-другому в волейбольном матче не победить. 13 лучших школьных команд объединило первенство области.

«Команды разбиты на четыре группы, в каждой группе - по три команды, и одна группа будет, где четыре команды. Победители групп выходят в финал, где мы будем играть за 1-е и 4-е место, вторые места в группах будут у нас играть за 5-е и 8-е место, и третьи места - за 9-е и 12-е место», - уточнил главный судья соревнований Андрей Пензин.

Матчи проходят в детско-юношеской спортивной школе № 4. За победу борются ученики 9-11-х классов. В первой игре выявляли сильнейшего представители Губернского лицея и Чемодановки. За сельскую дружину уже на протяжении двух лет выступает Михаил Авдонин. Его команда называется «Инра».

«Нравится мне этот вид спорта, я и пошел. Увидел, как играют, на телевидении. Занимался футболом, хоккеем - не зацепило, пришел в волейбол - понял: мое! Получалось, вот и начал играть», - рассказал участник соревнований.

Финальные матчи первенства области по волейболу среди школьных команд пройдут в пятницу, 25 января.