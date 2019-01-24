24.01.2019 | 16:43

Сначала лопаты, потом клюшки - именно в такой последовательности, а по-другому бы и не получилось: снег постоянно засыпал ледовую площадку.

Но матч состоялся бы в любую погоду, потому что в хоккей играют настоящие мужчины, и совсем юные в том числе.

На стадионе лицея № 2 прошел турнир по хоккею среди школьных и дворовых команд Ленинского района. Это был первый тур состязаний, в нем приняли участие восемь дружин.

«Мы играем мячом, потому что у нас детишки играют без защиты. Возраст участников - до 18 лет. Не важно, обучаются они в школе или это дворовая команда, которая занимается с дворовым тренером на хоккейной площадке по месту жительства. Мы будем играть в упрощенной форме - два тайма по семь минут», - рассказала главный специалист городского спорткомитета Оксана Гришанова.

Второй тур любительского турнира пройдет в феврале, а 5 марта во дворце спорта «Рубин» состоится общегородской финал по хоккею с участием дворовых и школьных сборных. В нем встретятся по две лучшие команды от каждого района Пензы.