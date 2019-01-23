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Спорт | В Пензе для молодых инвалидов пройдет мастер-класс по бочче

23.01.2019|11:45
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В субботу, 26 января, в ФОКе «Звезда» состоится мастер-класс по игре бочче. Он пройдет согласно договору о сотрудничестве между областной спортивно-адаптивной школой и некоммерческой организацией «Квартал Луи».

Мастер-класс проведет Федор Левин - участник проекта «Лидеры изменений», разработанного «Кварталом Луи». На стажировку в Пензу приедут инвалиды из Пермского края, Карелии и Башкортостана.

Бочче является в регионе новым развивающимся видом адаптивного спорта для людей с тяжелейшими формами церебрального паралича. В спортивно-адаптивной школе открыто отделение по обучению ему. С 1984 года бочче включено в программу Паралимпийских игр.

«Эта игра используется как универсальное средство при реабилитации всех видов - медицинской, физической, психической и социальной. Регулярные занятия бочче восстанавливают двигательные возможности, развивают ловкость, реакцию, выносливость, координацию движений, глазомер», - пояснили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Источник — фото: Pnzreg.ru
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