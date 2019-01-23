23.01.2019 | 17:57

Пензенский регбийный клуб «Локомотив» отправился на свой первый предсезонный сбор. Наращивать мастерство профессиональные спортсмены будут в Мордовии в течение 12 дней.

«Планируются каждый день двухразовые тренировки. Шикарный предоставлен манеж училищем олимпийского резерва в городе Саранске, поле с новым покрытием. С искусственным, правда, но в наших погодных условиях это лучший вариант сейчас, который мы можем использовать. В команде настроение достаточно хорошее», - отметил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Сурские регбисты будут заниматься на крытом полноразмерном футбольном поле. В Пензе такого нет. Ожидания тренеров и спортсменов должны оправдаться.

«Мы очень сильно подтянемся в тактике, прибавим в игровом плане очень сильно. Александр Янюшкин - сильный тренер, дает много новых знаний, которых мы до этого не знали. Поэтому я думаю, что мы прибавим в этом году», - рассказал нападающий первой линии РК «Локомотив-Пенза» Иван Мочалов.

В апреле пензенские регбисты отправятся на очередной сбор в Грузию.