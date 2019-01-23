Пензенское информационное агентство|18+|Среда|23 янв 2019|19:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.39  |  $  66.33
 

Спорт | Регбийный клуб «Локомотив» отправился на предсезонный сбор

23.01.2019|17:57
Печать

Пензенский регбийный клуб «Локомотив» отправился на свой первый предсезонный сбор. Наращивать мастерство профессиональные спортсмены будут в Мордовии в течение 12 дней.

«Планируются каждый день двухразовые тренировки. Шикарный предоставлен манеж училищем олимпийского резерва в городе Саранске, поле с новым покрытием. С искусственным, правда, но в наших погодных условиях это лучший вариант сейчас, который мы можем использовать. В команде настроение достаточно хорошее», - отметил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Сурские регбисты будут заниматься на крытом полноразмерном футбольном поле. В Пензе такого нет. Ожидания тренеров и спортсменов должны оправдаться.

«Мы очень сильно подтянемся в тактике, прибавим в игровом плане очень сильно. Александр Янюшкин - сильный тренер, дает много новых знаний, которых мы до этого не знали. Поэтому я думаю, что мы прибавим в этом году», - рассказал нападающий первой линии РК «Локомотив-Пенза» Иван Мочалов.

В апреле пензенские регбисты отправятся на очередной сбор в Грузию.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 