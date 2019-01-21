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Спорт | В Пензе завершился 9-й тур чемпионата области по мини-футболу среди ветеранов

21.01.2019|16:58
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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» завершились игры последнего, 9-го тура чемпионата области по мини-футболу среди ветеранов. По итогам состязаний будут определены участники регионального Кубка. Право бороться за награду получат восемь лучших сборных.

«Приходится участвовать во многих турнирах - и здесь уровень намного выше, поскольку здесь участвуют и ветераны «Зенита», и «Энергетик», все областные команды. Все ребята, которые стали уже в возрасте», - рассказал участник соревнований Дмитрий Гордейчук.

На поле были те, кому за сорок, но футболисты демонстрировали прекрасную технику и волю к победе. Игры Кубка области по мини-футболу среди ветеранов стартуют 26 января. Они продлятся до марта.

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