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Спорт | В Пензе стартовал 3-й тур первенства России по водному поло среди юношей

21.01.2019|19:09
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Третий тур первенства России по водному поло среди юношей стартовал в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин». Его участниками стали представители Волгоградской, Ленинградской, Пермской, Пензенской областей, Татарстана и других регионов.

На предварительном этапе команды разделены на две подгруппы и проводят игры по круговой схеме. По оценке специалистов, местным спортсменам будет непросто в борьбе с фаворитами.

«Пока еще с такими монстрами, как Волгоградская область и Татарстан, сложновато, а с другими командами ничего, даже выигрывают. Здесь они проходили первый тур, они выиграли одну игру, по-моему», - рассказал комиссар соревнований Станислав Пивоваров.

Матчи будут продолжаться в течение нескольких дней. А следующий тур российского первенства состоится в конце февраля.

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