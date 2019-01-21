21.01.2019 | 09:14

В воскресенье, 20 января, хоккеисты «Дизеля» проиграли тольяттинской «Ладе» в домашнем матче регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок шелкового пути». Матч был посвящен 70-летию первой игры с участием пензенской команды.

«Хозяева уже в дебюте встречи могли открывать счет, получив преимущество сразу в двух игроков. Подопечным Алексея Ваулина не хватило мастерства на острие атаки, да и здорово играл страж ворот тольяттинцев Александр Скрынник», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Гости же свой шанс не упустили и на 15-й минуте встречи пробили сурского голкипера - 1:0. Во втором периоде тольяттинцы поразили ворота желто-синих еще дважды, но дизелистам удалось размочить счет - 1:3.

В третьем временном отрезке хозяевам льда так и не удалось переломить ход игры.

«Победную точку в матче на последней минуте поставил Егор Фатеев, отправив шайбу в пустые ворота «Дизеля». 4:1 в пользу автозаводцев. «Лада» увозит из Пензы два турнирных очка», - резюмировали в пресс-службе.

Главный тренер дизелистов Алексей Ваулин отметил, что желто-синие готовились к этой игре и хотели дать бой.

«В первом периоде было достаточно моментов. Неубедительно 5 на 3 сыграли. За ошибку нападающего в своей зоне нас сразу наказали. Претензий к ребятам нет. У всех было огромное желание, хотели выиграть.

Пришло очень много болельщиков, самая большая аудитория в этом сезоне. Гнали нас вперед, но индивидуального мастерства нападающих не хватило. Старались, но счет на табло», - подвел итог наставник.