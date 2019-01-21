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Спорт | «Дизель» позволил тольяттинской «Ладе» увезти из Пензы два очка

21.01.2019|09:14
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В воскресенье, 20 января, хоккеисты «Дизеля» проиграли тольяттинской «Ладе» в домашнем матче регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок шелкового пути». Матч был посвящен 70-летию первой игры с участием пензенской команды.

«Хозяева уже в дебюте встречи могли открывать счет, получив преимущество сразу в двух игроков. Подопечным Алексея Ваулина не хватило мастерства на острие атаки, да и здорово играл страж ворот тольяттинцев Александр Скрынник», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Гости же свой шанс не упустили и на 15-й минуте встречи пробили сурского голкипера - 1:0. Во втором периоде тольяттинцы поразили ворота желто-синих еще дважды, но дизелистам удалось размочить счет - 1:3.

В третьем временном отрезке хозяевам льда так и не удалось переломить ход игры.

«Победную точку в матче на последней минуте поставил Егор Фатеев, отправив шайбу в пустые ворота «Дизеля». 4:1 в пользу автозаводцев. «Лада» увозит из Пензы два турнирных очка», - резюмировали в пресс-службе.

Главный тренер дизелистов Алексей Ваулин отметил, что желто-синие готовились к этой игре и хотели дать бой.

«В первом периоде было достаточно моментов. Неубедительно 5 на 3 сыграли. За ошибку нападающего в своей зоне нас сразу наказали. Претензий к ребятам нет. У всех было огромное желание, хотели выиграть.

Пришло очень много болельщиков, самая большая аудитория в этом сезоне. Гнали нас вперед, но индивидуального мастерства нападающих не хватило. Старались, но счет на табло», - подвел итог наставник.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|21.01.2019 09:31|

Два очка

Гость|21.01.2019 09:32|

Интересный матч, то что не бились сказать нельзя, Лада просто объективно сильнее и опытнее.

Гость|21.01.2019 09:35|

penzainform.ru писал(a):

Главный тренер дизелистов Алексей Ваулин отметил, что желто-синие готовились к этой игре и хотели дать бой.
Почему не дали бой?

Гость|21.01.2019 09:41|

говорят на трибунах было около 5500 фанатов. Если бы билет стоил, как он должен стоить 5000 рублей, то можно было бы собрать 27 миллионов - как раз на содержание неудачников, которые катались по льду. И не надо будет тратить бюджетные деньги на лузеров.

Так что или билет по 5000 рублей, или РАЗОГНАТЬ это бездарное сборище "игроков" !

Гость|21.01.2019 09:42|

penzainform.ru писал(a):

Пришло очень много болельщиков, самая большая аудитория в этом сезоне
а что ты хотел? Принудительно загоняли на твоих криворуких смотреть. За деньги фиг кто это смотреть захочет.

Гость|21.01.2019 09:47|

Я что то не понял? Они разве выходят на лёд ??? Их же должны были на уборку улиц от снега поставить ???

Имя: Гость
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