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Спорт | Пензенский школьник стал призером первенства России по бильярду

20.01.2019|15:13
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Всего одного шара не хватило Сергею Ясинецкому, чтобы отстоять титул чемпиона России по бильярдному спорту. В Казани ученик 6-го класса «А» 47-й средней школы Пензы стал вторым среди мальчиков до 13 лет в свободной пирамиде, уступив золото представителю Кемерова Артему Козину.

«Обидно было: я проигрывал в финале с крупным счетом, довел почти до конца, потом начал выигрывать. Но не повезло, я бы сказал, немного. Там шар последний был средний, недостаточно легкий, недостаточно сложный, ну такой средний шар. Я его не забил», - пояснил Сергей.

В рамках первенства в Казани прошло шесть турниров среди бильярдистов разных возрастных категорий. В соревнованиях приняли участие более 200 юных мастеров кия из 37 регионов России.

«По юношам 13-16 лет у нас Артем Ирышков в четвертьфинале до четырех побед 7:2 вел и 7:4. Один шар оставался - и мы бы еще медаль привезли. Но, к сожалению, проиграл эту партию и в контровой тоже. Не получилось», - рассказал президент Федерации бильярдного спорта Пензенской области Игорь Ясинецкий.

26-27 января в Пензе пройдет традиционный областной турнир по бильярду среди взрослых, победители которого отправятся в феврале на чемпионат России в Сочи. А на март запланированы юношеские соревнования, где будет определен делегат на первенство страны. Оно состоится в Екатеринбурге.

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Гость|20.01.2019 16:31|

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