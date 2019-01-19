19.01.2019 | 14:44

Пензенские спортсмены вошли в составы сборной России по художественной и спортивной гимнастике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

В списках сборной по художественной гимнастике числится 87 девушек, среди них - четыре представительницы Пензенской области.

Анастасия Близнюк вошла в основной состав по групповым упражнениям. Дарья Зайцева зачислена в резерв основного состава по индивидуальной программе. Елизавета Серебрякова и Анастасия Силантьева - в юниорском составе.

В списках сборной по спортивной гимнастике - 107 человек, в их числе девять - из Пензенской области.

В основной состав входят Денис Аблязин и Алия Мустафина, в резерве - Григорий Климентьев. Артем Козлов, Валентин Бесхмельницын, Евгений Пашкин и Ангелина Косынкина зачислены в молодежный состав. В юношеском составе - Владислав Лукьянов и Иван Шкуров.