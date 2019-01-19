Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|19 янв 2019|16:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.58  |  $  66.33
 

Спорт | Пензенские гимнасты вошли в составы сборных России

19.01.2019|14:44
Печать

Пензенские спортсмены вошли в составы сборной России по художественной и спортивной гимнастике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

В списках сборной по художественной гимнастике числится 87 девушек, среди них - четыре представительницы Пензенской области.

Анастасия Близнюк вошла в основной состав по групповым упражнениям. Дарья Зайцева зачислена в резерв основного состава по индивидуальной программе. Елизавета Серебрякова и Анастасия Силантьева - в юниорском составе.

В списках сборной по спортивной гимнастике - 107 человек, в их числе девять - из Пензенской области.

В основной состав входят Денис Аблязин и Алия Мустафина, в резерве - Григорий Климентьев. Артем Козлов, Валентин Бесхмельницын, Евгений Пашкин и Ангелина Косынкина зачислены в молодежный состав. В юношеском составе - Владислав Лукьянов и Иван Шкуров.

Источник — фото: sport.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 