19.01.2019 | 16:48

Очередная домашняя победа «Дизеля» позволила ледовой дружине еще на шаг приблизиться к кубковой зоне. Встреча пензенцев с прямым конкурентом за попадание в плей-офф, самарским ЦСК ВВС, напоминала качели.

Вначале армейцы вышли вперед, но уже во второй 20-минутке желто-синие благодаря голам Юрия Кокшарова и Данила Савунова сделали счет 2:1 в свою пользу. «Летчики» усилили натиск и тоже отличились дважды, вернув себе лидерство.

Лднако вскоре лучший бомбардир «Дизеля» Данил Макаров удачно сыграл на пятачке и установил в матче равновесие - 3:3.

В итоге основное время завершилось вничью, и победитель определился в овертайме. Пензенцам понадобилось полторы минуты, чтобы вырвать победу, - цели вновь достиг щелчок Макарова.

«Дизель» набрал 43 очка и немного улучшил турнирное положение в чемпионате ВХЛ. Последним соперником в домашней серии для дружины станет тольяттинская «Лада».