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Спорт | «Дизель» одержал победу над «военными летчиками» из Самары

19.01.2019|10:39
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В пятницу, 18 января, игроки пензенского хоккейного клуба «Дизель» одержали победу над ЦСК ВВС (Самара) со счетом 4:3.

«На льду пензенской «Дизель-Арены» встретились два равных соперника. Игра с первых минут держала в напряжении. «Военные летчики» до отчетного матча находились чуть выше дизелистов в таблице, но очки и той, и другой командам нужны были как воздух, чтобы рассчитывать на место в плей-офф», - рассказали в пресс-службе ХК «Дизель».

На 16-й минуте счет в матче открыл самарец Евгений Грошев. Но к исходу 19-й минуты Юрий Кокшаров восстановил равенство в счете.

Во втором периоде соперники смогли забросить еще по две шайбы. Сначала юный нападающий «Дизеля» 18-летний Данил Савунов расправился с обороной соперника. Вторую шайбу дизелисты отпраздновали на 25-й минуте.

Однако к 32-й минуте самарцы не только отыгрались, но и вышли вперед. Шайбы в ворота Фокина забросили капитан команды Андрей Мнихович, ранее выступавший за пензенцев. Затем с его же передачи отличился партнер по команде Степаненко.

В третьем периоде было жарко и у тех, и у других ворот, но шайба категорически отказывалась залетать в сетку. Дело дошло до овертайма. На 62-й минуте после точной передачи Никиты Демина гол в ворота ЦСК ВВС забил Данил Макаров. Борьба за плей-офф продолжается.

Тренер «Дизеля» Алексей Ваулин прокомментировал победу пензенских хоккеистов: «Борьба идет за плей-офф. Игры принципиальные. Готовились к «летчикам» очень серьезно. Знаем, как играют. Серьезный соперник. Обоюдоострая игра получилась. Спасибо ребятам и поздравляю болельщиков».

Ранее «Дизель» одержал победу над «Ижсталью» и одолел пермский «Молот-Прикамье».

«Пензенский «Дизель» одержал третью победу подряд. Сегодня в упорнейшей борьбе одолели ЦСК ВВС! Молодцы! В воскресенье очередная игра - матч с «Ладой». Поддержим наших!» - написал губернатор Иван Белозерцев в Twitter.

Источник — фото: hcdizel.ru
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Гость|19.01.2019 11:06|

От "Лады" ,скорее всего, получат "по носу".Слишком силы не равные.

Гость|19.01.2019 11:45|

Все таки играют наши слабовато нет мощи нет быстроты катания это видно всем болельщикам , и думаю шансов на поейоф нет, уверен на 200% не выйдут в плейоф

Гость|19.01.2019 11:52|

Самки фанатские счастливы?

Недолго ещё радоваться дурочкам

Имя: Гость
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