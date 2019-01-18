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Спорт | В Пензе определили финалистов Кубка области по мини-футболу

18.01.2019|15:52
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Определились две команды, которые продолжат сражение в Кубке области по мини-футболу. В решающем поединке встретятся «ГНК» и сборная ПГУАС.

Но если наркополицейские в полуфинале без особых усилий обыграли зареченский «Старт-Союз» - 4:0, то представителям архитектурно-строительного вуза пришлось потрудиться, чтобы одолеть коллег из ПГУ.

«Политехники» в течение полутора таймов стойко держали оборону, и все же давление соперника дало свои плоды. Максим Мизюряев дважды точными ударами завершил контратаки архитекторов.

Но и здесь команда госуниверситета не прекратила сопротивления и за минуту до сирены один гол отыграла - отличился Камиль Тренгулов.

«Скорость прибавили игроки, несколько интересных комбинаций прошло, то есть игра практически была одинаковая», - отметил председатель Ассоциации мини-футбола Пензенской области Александр Глебов.

На последних секундах матча «политехники» рискнули и выпустили пятого полевого игрока. Команда архитектурно-строительного университета тут же этим воспользовалась: Виталий Аралин установил окончательный счет - 3:1.

Поединок «ГНК» и ПГУАС состоится в следующую среду, 23 января.

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