18.01.2019 | 15:52

Определились две команды, которые продолжат сражение в Кубке области по мини-футболу. В решающем поединке встретятся «ГНК» и сборная ПГУАС.

Но если наркополицейские в полуфинале без особых усилий обыграли зареченский «Старт-Союз» - 4:0, то представителям архитектурно-строительного вуза пришлось потрудиться, чтобы одолеть коллег из ПГУ.

«Политехники» в течение полутора таймов стойко держали оборону, и все же давление соперника дало свои плоды. Максим Мизюряев дважды точными ударами завершил контратаки архитекторов.

Но и здесь команда госуниверситета не прекратила сопротивления и за минуту до сирены один гол отыграла - отличился Камиль Тренгулов.

«Скорость прибавили игроки, несколько интересных комбинаций прошло, то есть игра практически была одинаковая», - отметил председатель Ассоциации мини-футбола Пензенской области Александр Глебов.

На последних секундах матча «политехники» рискнули и выпустили пятого полевого игрока. Команда архитектурно-строительного университета тут же этим воспользовалась: Виталий Аралин установил окончательный счет - 3:1.

Поединок «ГНК» и ПГУАС состоится в следующую среду, 23 января.