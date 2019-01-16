16.01.2019 | 15:58

Хоккеисты «Дизеля» установили рекорд результативности нынешнего сезона, отправив семь шайб в ворота соперника. Матч против «Ижстали» в целом получился неровным. Открыв счет в первом периоде, хозяева затем выдали голевую феерию во втором отрезке игры.

Уже к 30-й минуте на табло горел счет - 4:0 в пользу желто-синих, и команда явно не собиралась успокаиваться. Пропустив от ижевских «сталеваров» шайбу, пензенцы вновь запустили атакующий маховик на полную мощность.

Только при счете 7:1 в середине третьего периода дизелисты расслабились, стали получать ненужные удаления, чем и воспользовались гости. Однако финальная сирена зафиксировала убедительную победу пензенской дружины - 7:3.

«Забили хорошие рабочие голы, опять же создавали трафик добивания, защитники бросали вот эти два-три гола, которые «зашли», - именно рабочие, они, можно сказать, сделали матч. Продолжаем бороться за попадание в плей-офф», - отметил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Домашняя серия «Дизеля» в чемпионате Высшей хоккейной лиги возобновится в пятницу. На пензенский лед выйдет самарский «ЦСК ВВС».