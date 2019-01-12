12.01.2019 | 15:46

Спортсмены-любители сильны не только духом, но и телом. Быть выносливыми их научил тренер и заставили обстоятельства: в 12-градусный мороз они переодевались, сидя на снегу. Чего не сделаешь ради любимой школы, говорят ребята.

На стадионе «Спартак» прошел турнир по хоккею с мячом среди дворовых команд Железнодорожного района. Еще до начала состязаний участники оценили условия и отметили, что не помешала бы скамейка.

«Надо на смене сидеть, а не стоять. Еще лед бы хороший и коробку побольше», - озвучил пожелания мальчик.

Но даже среднее качество покрытия не сказалось на позитивном духе.

«Настрой боевой, погода хорошая», - отметил молодой человек.

В турнире приняло участие шесть дружин, играли в двух группах. В каждой из них выявлялись сильнейшие, они и встретились впоследствии в финале.

«Команда, которая занимает первое место, выходит на «город». «Город» у нас состоится уже в марте во дворце спорта «Рубин». В феврале будет вторая подгруппа играть, это еще шесть команд (других уже школ). Там такая же система - первое место выходит на «город». Всего от района выходят по две команды», - рассказал главный специалист городского спорткомитета Дмитрий Маликов.

Что касается этого турнира, победа досталась ученикам школы № 66.