Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|12 янв 2019|12:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.13  |  $  66.92

Спорт | Пензенский «Дизель» проиграл нефтекамскому «Торосу»

12.01.2019|10:17
Печать

В пятницу, 11 января, хоккеисты пензенского «Дизеля» сыграли с нефтекамским «Торосом».

С первых минут встречи гости из Башкирии прижали пензенцев к воротам. Защита отбивала угрожающие атаки «Тороса». Пензенцы выстояли даже втроем против пятерых нефтекамцев.

К середине первого периода подопечные Алексея Ваулина смогли отодвинуть игру от своих ворот и даже практически сравнялись по броскам. Но счет на табло не менялся до 19-й минуты, когда Артем Гордеев забросил шайбу в ворота «Дизеля».

Во втором периоде пензенские спортсмены прибавили в скорости и даже перебросали соперника, совершив 13 бросков в створ против 7 в исполнении игроков из Башкирии. Однако пробить вратаря «Тороса» Даниила Тарасова желто-синим так и не удалось. Ко второму перерыву счет оставался 1:0 в пользу гостей.

Гости из Нефтекамска удвоили свое преимущество на 38-й секунде третьего периода. Шайбу в ворота Владислава Фокина забил нападающий «Тороса» Эдуард Гиматов.

«Спустя еще пять минут Никита Воронин отправил третью безответную шайбу в ворота пензенцев. Этот гол в итоге оказался победным», - сообщили в пресс-службе клуба.

Матч «Дизеля» с «Торосом» завершился со счетом 0:3.

Источник — фото: hcdizel.ru
0
0
0
0
 
Гость|12.01.2019 10:31|

А этот противный на харю глаза ещё сильней забегали?

Гость|12.01.2019 11:14|

Лузеры ожидаемо продули.

Когда уже закончится этот дурдом?

Эти халявщик и даже хуже попов.

Гость|12.01.2019 11:14|

И завтра неудачники сольются. Результат катания никак не влияет на их зряплату

Гость|12.01.2019 11:28|

Плейоф уплывает в очередной и который по счёту год, отпуск не за горами уже через месяц

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 