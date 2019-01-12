В пятницу, 11 января, хоккеисты пензенского «Дизеля» сыграли с нефтекамским «Торосом».
С первых минут встречи гости из Башкирии прижали пензенцев к воротам. Защита отбивала угрожающие атаки «Тороса». Пензенцы выстояли даже втроем против пятерых нефтекамцев.
К середине первого периода подопечные Алексея Ваулина смогли отодвинуть игру от своих ворот и даже практически сравнялись по броскам. Но счет на табло не менялся до 19-й минуты, когда Артем Гордеев забросил шайбу в ворота «Дизеля».
Во втором периоде пензенские спортсмены прибавили в скорости и даже перебросали соперника, совершив 13 бросков в створ против 7 в исполнении игроков из Башкирии. Однако пробить вратаря «Тороса» Даниила Тарасова желто-синим так и не удалось. Ко второму перерыву счет оставался 1:0 в пользу гостей.
Гости из Нефтекамска удвоили свое преимущество на 38-й секунде третьего периода. Шайбу в ворота Владислава Фокина забил нападающий «Тороса» Эдуард Гиматов.
«Спустя еще пять минут Никита Воронин отправил третью безответную шайбу в ворота пензенцев. Этот гол в итоге оказался победным», - сообщили в пресс-службе клуба.
Матч «Дизеля» с «Торосом» завершился со счетом 0:3.
А этот противный на харю глаза ещё сильней забегали?