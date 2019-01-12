12.01.2019 | 10:17

В пятницу, 11 января, хоккеисты пензенского «Дизеля» сыграли с нефтекамским «Торосом».

С первых минут встречи гости из Башкирии прижали пензенцев к воротам. Защита отбивала угрожающие атаки «Тороса». Пензенцы выстояли даже втроем против пятерых нефтекамцев.

К середине первого периода подопечные Алексея Ваулина смогли отодвинуть игру от своих ворот и даже практически сравнялись по броскам. Но счет на табло не менялся до 19-й минуты, когда Артем Гордеев забросил шайбу в ворота «Дизеля».

Во втором периоде пензенские спортсмены прибавили в скорости и даже перебросали соперника, совершив 13 бросков в створ против 7 в исполнении игроков из Башкирии. Однако пробить вратаря «Тороса» Даниила Тарасова желто-синим так и не удалось. Ко второму перерыву счет оставался 1:0 в пользу гостей.

Гости из Нефтекамска удвоили свое преимущество на 38-й секунде третьего периода. Шайбу в ворота Владислава Фокина забил нападающий «Тороса» Эдуард Гиматов.

«Спустя еще пять минут Никита Воронин отправил третью безответную шайбу в ворота пензенцев. Этот гол в итоге оказался победным», - сообщили в пресс-службе клуба.

Матч «Дизеля» с «Торосом» завершился со счетом 0:3.