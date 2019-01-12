12.01.2019 | 16:57

Пензенский «Дизель» уступил на родном льду нефтекамскому «Торосу» с сухим счетом 0:3, хотя в начале встречи подопечные Алексея Ваулина держались достойно.

И даже имели возможность забросить шайбу первыми. Владислав Барулин изящно обыграл защитника и вышел один на один с голкипером гостей. Однако отправить снаряд в сетку ворот у пензенского нападающего не получилось.

В конце первого периода сработало спортивное правило «не забиваешь ты - забивают тебе». За две минуты до перерыва Артем Гордеев вывел «Торос» вперед - 1:0.

Вторая 20-минутка прошла под диктовку хозяев льда. Желто-синие бросились отыгрываться, но пробить ворота башкир, защищаемые Даниилом Тарасовым, пензенцам не удалось. В самом начале заключительного отрезка матча нефтекамцы удвоили преимущество, а спустя еще пять минут сняли все вопросы относительно победителя встречи.

«Дизель» потерпел поражение и переместился на 22-ю строчку турнирной таблицы, тем самым усугубив свое положение в борьбе за выход в плей-офф чемпионата Высшей хоккейной лиги.