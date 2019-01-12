Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|13 янв 2019|14:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.13  |  $  66.92

Спорт | «Дизель» переместился на 22-ю строчку турнирной таблицы чемпионата ВХЛ

12.01.2019|16:57
Печать

Пензенский «Дизель» уступил на родном льду нефтекамскому «Торосу» с сухим счетом 0:3, хотя в начале встречи подопечные Алексея Ваулина держались достойно.

И даже имели возможность забросить шайбу первыми. Владислав Барулин изящно обыграл защитника и вышел один на один с голкипером гостей. Однако отправить снаряд в сетку ворот у пензенского нападающего не получилось.

В конце первого периода сработало спортивное правило «не забиваешь ты - забивают тебе». За две минуты до перерыва Артем Гордеев вывел «Торос» вперед - 1:0.

Вторая 20-минутка прошла под диктовку хозяев льда. Желто-синие бросились отыгрываться, но пробить ворота башкир, защищаемые Даниилом Тарасовым, пензенцам не удалось. В самом начале заключительного отрезка матча нефтекамцы удвоили преимущество, а спустя еще пять минут сняли все вопросы относительно победителя встречи.

«Дизель» потерпел поражение и переместился на 22-ю строчку турнирной таблицы, тем самым усугубив свое положение в борьбе за выход в плей-офф чемпионата Высшей хоккейной лиги.

0
0
0
0
 
Гость|12.01.2019 19:15|

Отстой.

Гость|12.01.2019 19:47|

22 строка. Но Дизель не последний, хуже Пензы ещё целых 7 команд!!! Ура!

Гость|12.01.2019 20:18|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВОПРОС:"ЗАЧЕМ ПЕЧАТАТЬ ДВА РАЗА ОБ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ,ТЕМ БОЛЕЕ ДВАЖДЫ РАССКАЗЫВАТЬ ОБ СУХОМ ПОРАЖЕНИЕ ПРОСТО НЕКОРРЕКТНО?ВЫ ОТРАБАТЫВАЕТЕ ВЫДЕЛЕННЫЕ ЗАРАНЕЕ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА?ПОЧЕМУ ТОГДА НЕ УПОМИНАЕТЕ,ВО ВТОРОЙ ПИСАНИНЕ,ЧТО ЗАВТРА БУДЕТ ИГРА С МОЛОТОМ?"СТРАННЫЕ ВЫ.

ОБ ДИЗЕЛИ, ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СЕЗОНА.ПОКА НЕЙТРАЛЬНО.

Гость|12.01.2019 22:20|

Задача этого сборища на этот сезон - занять предпоследнее место. Шансы еще есть, надо только постараться.

Ну а потом смело разогнать эту "команду"

Гость|12.01.2019 22:24|

Гость писал(a):

ПОЧЕМУ ТОГДА НЕ УПОМИНАЕТЕ,ВО ВТОРОЙ ПИСАНИНЕ
а о чем им завтра писать?

Хотя и так понятно, что лузеры опять продуют.

Гость|12.01.2019 22:31|

Журналюги. Зайдите на сайт вхл.

Неудачники не на 21м месте, а на 22м.

Или даже инетом пользоваться не умеете?

Гость|13.01.2019 01:02|

а что скажут на это самочки-фанатки?

Гость|13.01.2019 01:10|

21, очко ! везёт же вам молодые люди, раздели, обыграли до трусов..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 