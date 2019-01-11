11.01.2019 | 18:58

Девять команд из различных образовательных организаций Пензенской области вступили в борьбу за звание лучшей в волейболе. Состав сборных смешанный - играли как мужчины, так и женщины. Главное условие: все они должны быть членами одного коллектива. Поэтому перед началом соревнований каждый предоставил ксерокопии трудовой книжки и паспорта.

Эти состязания стали очередным этапом спартакиады «Здоровье».

«Все салаты давно съедены. Все вытащены, готовы к борьбе, будем бороться», - отметил руководитель физического воспитания колледжа транспортных технологий Андрей Телешев.

«Это не обязаловка, это даже приятно - встретиться, пообщаться. Всегда, когда съезжаемся на соревнования, общение между коллегами идет, показываем молодежи, что мы тоже занимаемся физкультурой и спортом. Даже студенты наши смотрят, что мы еще играем, и равняются на нас», - рассказал руководитель физического воспитания ИТ-колледжа Николай Агапов.

Соревнования по волейболу продлились два дня. Следующими этапами спартакиады среди работников образования станут лыжная гонка и кросс.