Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|11 янв 2019|20:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.13  |  $  66.92

Спорт | В Пензе работники образовательных учреждений сыграли в волейбол

11.01.2019|18:58
Печать

Девять команд из различных образовательных организаций Пензенской области вступили в борьбу за звание лучшей в волейболе. Состав сборных смешанный - играли как мужчины, так и женщины. Главное условие: все они должны быть членами одного коллектива. Поэтому перед началом соревнований каждый предоставил ксерокопии трудовой книжки и паспорта.

Эти состязания стали очередным этапом спартакиады «Здоровье».

«Все салаты давно съедены. Все вытащены, готовы к борьбе, будем бороться», - отметил руководитель физического воспитания колледжа транспортных технологий Андрей Телешев.

«Это не обязаловка, это даже приятно - встретиться, пообщаться. Всегда, когда съезжаемся на соревнования, общение между коллегами идет, показываем молодежи, что мы тоже занимаемся физкультурой и спортом. Даже студенты наши смотрят, что мы еще играем, и равняются на нас», - рассказал руководитель физического воспитания ИТ-колледжа Николай Агапов.

Соревнования по волейболу продлились два дня. Следующими этапами спартакиады среди работников образования станут лыжная гонка и кросс.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 