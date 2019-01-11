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Спорт | В ФОК «Надежда» посоревновались между собой 19 семей

11.01.2019|15:52
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19 команд Первомайского района вступили в борьбу за звание самой быстрой и ловкой. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Надежда» прошли соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья». Традиционным рождественским состязаниям уже более 10 лет.

«Всем удачи и спортивного азарта. Проигравших сегодня не будет: сегодня у нас именно фестиваль среди спортивных семей, поэтому - именно спортивного азарта и удовольствия от сегодняшнего мероприятия», - отметил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Семья Никитиных является прошлогодним победителем районного этапа соревнований. На площадку она вышла в статусе фаворита.

«Это не мешает, но ответственность большая. Мы не должны ударить в грязь лицом сегодня, поэтому будем стараться», - рассказала Ирина Никитина.

Свое превосходство Никитины продемонстрировали в первом же конкурсе, опередив своих соперников на несколько секунд.

Всего же организаторы семейных спортивных игр приготовили для участников 12 эстафет. Команды, показавшие лучшее время, выступят в региональном этапе.

«У нас в марте традиционно проходят соревнования в рамках областного фестиваля среди семей «Стартуем вместе». Там участвуют семьи с детьми (девочки отдельно от мальчиков) 5-6 лет и 7-9 лет. Мы здесь проводим свой отбор для того, чтобы посмотреть и потом подготовить семьи», - уточнила главный специалист городского спорткомитета Оксана Гришанова.

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