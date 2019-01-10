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Спорт | Пензенский «Дизель» потерпел поражение от альметьевского «Нефтяника»

10.01.2019|09:16
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В среду, 9 января, хоккеисты пензенского «Дизеля» в домашней игре уступили лидеру чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути» - «Нефтянику» из Альметьевска.

«Счет был открыт на пятой минуте матча. Гости повели на пензенском льду еще и в меньшинстве. Минимальное преимущество «Нефтяника» сохранилось до первого перерыва (1:0)», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Во втором периоде хозяева площадки были более агрессивными в зоне соперника, что принесло результат: подопечные Алексея Ваулина усилиями Сергея Сулева сравняли счет - 1:1.

«И все же гостям удалось воплотить свое преимущество на льду в голевые моменты и вырвать победу. На 51-й минуте Ярослав Альшевский, ранее выступавший за пензенский «Дизель», забил в ворота своего бывшего клуба и вывел «Нефтяник» вперед», - добавили в пресс-службе.

Таким образом, желто-синие потерпели минимальной поражение в первой игре домашней серии.

«Боролись. Старались. Но совершаем ошибки, за которые нас моментально наказывают. Играя в большинстве, дали слабинку, за что и поплатились. Второй момент: не вывели шайбу из зоны. Ребята молодцы, старались, показали неплохую игру», - прокомментировал выступление команды главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|10.01.2019 09:31|

что самое главное в команде - это стабильность!

Сборище криворуких, по ошибке еще называемое "команда дизель" - очень стабильное. Оно проигрывает всегда и везде!

Не зря говорят, как новый год встретишь, так и проведешь.

Лузеры ожидаемо продули, и будут продувать весь 2019 год!

Но сильно надеюсь, что после текущего, очередного бездарного сезона их РАЗГОНЯТЬ.

Девки, вам слово!

Гость|10.01.2019 09:33|

Когда им прекратят финансирование? Кто-то имеет долю от их содержания?

Гость|10.01.2019 09:35|

penzainform.ru писал(a):

Ребята молодцы, старались, показали неплохую игру
как же ты достал со своими гнилыми оправданиями!

Вот бы ЗП им не платить, пока три игры подряд не сольют. Может тогда будет результат, или сами эти крысы разбегутся.

Гость|10.01.2019 09:37|

penzainform.ru писал(a):

На 51-й минуте Ярослав Альшевский, ранее выступавший за пензенский «Дизель», забил в ворота своего бывшего клуба и вывел «Нефтяник» вперед
Молодец, хороший мальчик. Вовремя ушел из этой дворовой команды, и показал им, как надо играть!

Гость|10.01.2019 09:43|

Все матчи договорные

Гость|10.01.2019 09:55|

Гость писал(a):

Сборище криворуких
Зайди к ним в раздевалку и скажи это им в лицо. Боишься? Легко тут анонимно умничать.

Гость|10.01.2019 10:28|

^^ Это вы намекаете ,что им из страха перед ними деньги из бюджета выделяют? Типа :никто не может отказать (даже в глаза им боятся посмотреть), иначе ЧТО ? Они тут восстание поднимут что ли??

Гость|10.01.2019 10:30|

Гость писал(a):

Это вы намекаете
Нет, это я про оскорбления.

Имя: Гость
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