10.01.2019 | 09:16

В среду, 9 января, хоккеисты пензенского «Дизеля» в домашней игре уступили лидеру чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути» - «Нефтянику» из Альметьевска.

«Счет был открыт на пятой минуте матча. Гости повели на пензенском льду еще и в меньшинстве. Минимальное преимущество «Нефтяника» сохранилось до первого перерыва (1:0)», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Во втором периоде хозяева площадки были более агрессивными в зоне соперника, что принесло результат: подопечные Алексея Ваулина усилиями Сергея Сулева сравняли счет - 1:1.

«И все же гостям удалось воплотить свое преимущество на льду в голевые моменты и вырвать победу. На 51-й минуте Ярослав Альшевский, ранее выступавший за пензенский «Дизель», забил в ворота своего бывшего клуба и вывел «Нефтяник» вперед», - добавили в пресс-службе.

Таким образом, желто-синие потерпели минимальной поражение в первой игре домашней серии.

«Боролись. Старались. Но совершаем ошибки, за которые нас моментально наказывают. Играя в большинстве, дали слабинку, за что и поплатились. Второй момент: не вывели шайбу из зоны. Ребята молодцы, старались, показали неплохую игру», - прокомментировал выступление команды главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.