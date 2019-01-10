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Спорт | «Дизель» сразится на домашнем льду с нефтекамским «Торосом»

10.01.2019|15:31
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Хоккеисты «Дизеля» не прошли испытания лидером. В первом матче 2019 года пензенцы встречались с альметьевским «Нефтяником». Гости были явными фаворитами и уже на 5-й минуте подтвердили притязания на победу. Причем свою шайбу они забросили в меньшинстве.

«Совершаем ошибки, за которые соперник нас моментально наказывает. Даже играя в большинстве, чуть-чуть дали слабинку. Вроде вот мы в большинстве, там парень один взял двоих и еще отдал голевую передачу под завершение», - рассказал главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Во втором периоде сине-желтые восстановили равновесие - Сергей Сулев после серии бросков удачно сыграл на добивании. Но все же последнее слово осталось за гостями. Они использовали ошибку обороны «Дизеля» и добыли трудную победу со счетом 2:1.

«Ребята - молодцы, выиграли. Мы их предупреждали, что команда соперника борется за плей-офф и легко не будет. Так и вышло», - отметил главный тренер ХК «Нефтяник» Ильнур Гизатуллин. (Альметьевск).

Следующий матч в домашней серии «Дизель» проведет против еще одной команды, входящей в лидирующую группу. На пензенский лед в пятницу выйдет нефтекамский «Торос».

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