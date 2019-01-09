09.01.2019 | 18:18

Свой первый мастер-класс двукратные чемпионки мира по эстетической гимнастике Елена и Ольга Романченко провели в Пензе. Этому виду спорта в регионе всего 3,5 года. Поэтому советы от учителей такого уровня особенно ценны.

«Хотелось придумать программу, чтобы передать свой опыт детям, показать, чему ты научился сам за годы спортивной жизни», - рассказала двукратная чемпионка мира по эстетической гимнастике Елена Романченко (г. Москва).

«Любая техника, любые секреты выполнения эстетической гимнастики очень важны для нас как тренеров и, конечно же, для девочек», - отметила президент Федерации эстетической гимнастики Пензенской области Евгения Бочкарева.

Главное - помнить, что эстетическая гимнастика - это командный вид спорта. Нужно уметь все делать вместе.

«Чтобы это была слаженная работа, не тянуть одеяло на себя, все силы направлять в одно русло», - уточнила двукратная чемпионка мира по эстетической гимнастике Ольга Романченко (г. Москва).

«Если мы будем делать все вместе, когда мы будем выступать на соревнованиях, нам будут повышать балл. Мы делаем все вместе, и это красиво», - пояснила юная гимнастка.

2018 год оказался удачным для пензенской федерации эстетической гимнастики: 10 грациям присвоено звание «мастер спорта».