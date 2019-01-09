09.01.2019 | 12:11

Воспитанник Центра спортивной подготовки Пензенской области Денис Айрапетян выступит на чемпионате Европы, который пройдет в Дордрехте (Голландия) с 11 по 13 января.

Как сообщили в пресс-службе ЦСП, Денис вошел в российскую сборную, которая, помимо него, включает четырех мужчин (Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Константин Ивлев) и пять женщин (Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Софья Просвирнова, Евгения Захарова, Эмина Малагич).

В ноябре пензенский конькобежец завоевал две бронзы на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Он показал третий результат на дистанции 1 000 метров и в мужской эстафете на 5 000 метров вместе с Константином Ивлевым, Александром Шульгиновым и Павлом Ситниковым.

В сентябре Денис Айрапетян получил две медали на этапе Кубка России по шорт-треку, который проходил в Коломне. На 500-метровке он показал третье время, на дистанции 1 500 метров стал вторым.