08.01.2019 | 13:49

В понедельник, 7 января, в Кузнецке, на территории аэродрома, прошел IV рождественский фестиваль по зимнему мотокроссу. На него съехались гости их шести регионов Поволжья.

Организатором состязаний стал фонд поддержки и развития мотоспорта в Кузнецке при содействии областной федерации мотоспорта.

«В Кузнецке зимний мотокросс интересен в том числе и тем, что практически каждый год он проводится на разных трассах. Они не очень сложные, но соответствуют уровню спортивной подготовки большинства участников. Организация соревнований у вас всегда очень достойная, поэтому спортсмены из городов Поволжья с удовольствием на них приезжают», - прокомментировал фестиваль главный судья соревнований заслуженный тренер России Валерий Шумилин.

«В заездах приняли участие 53 спортсмена в возрасте от 5 до 60 лет. Всех гостей и зрителей ожидала полевая кухня, горячий чай и прекрасное настроение», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.