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Спорт | В Пензе подвели итоги финальных соревнований области по мини-футболу

08.01.2019|16:58
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В Пензе подвели итоги финальных областных соревнований, проходивших в рамках всероссийского турнира «Мини-футбол - в школу». Победителей и призеров определили среди юношей 2003-2004 года рождения.

«Вы уже влюбились в футбол. Может быть, кто-то из вас станет профессионалом. У вас еще главная задача - как можно больше людей вовлечь в этот вид спорта, в любой вид спорта», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

По итогам состязаний бронзовые медали в своей возрастной группе завоевали ребята из мокшанской школы № 2, серебро досталось юношам из школы № 66 г. Пензы, а чемпионами стали спортсмены из школы № 2 Каменки. За блестящее выступление ребят поблагодарили представители регионального правительства и федерации футбола.

«Участвовало почти что 9 000 ребят, 251 команда. Это дает единый импульс для развития футбола в Пензенской области, чтобы из них выросли будущие Львы Яшины, Эдуарды Стрельцовы, Валерии Воронины - такие футболисты, на которых мы в наши годы равнялись», - рассказал председатель Федерации футбола Пензенской области Александр Калашников.

Чемпионы представят регион на окружных состязаниях «Мини-футбол - в школу».

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