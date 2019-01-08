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Спорт | В Кубке области по мини-футболу определились первые полуфиналисты

08.01.2019|18:09
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Первые полуфиналисты определились в Кубке области по мини-футболу среди взрослых команд. Матчи второго игрового дня стали одними из самых ответственных для спортсменов, претендующих на выход из группового этапа.

Зрелищной оказалась встреча команд строительного университета и Заречного, в которой «Старт-Союз» уступил со счетом 2:4. По оценке специалистов, борьба за кубок обещает быть острой в каждой игре.

«Бывший обладатель - «ГНК», придется сильно постараться, чтобы не отдать этот кубок. Они как фавориты и экс-чемпионы будут бороться за него, но и другие команды не уступят», - отметил судья соревнований Дмитрий Кисловский.

Еще в двух матчах студенты аграрного и государственного университетов разошлись с миром, сыграв вничью - 1:1, а футболисты «ГНК» разгромили «Агро-Маркет» ДЮСШ № 8 со счетом 7:0 и обеспечили себе место в полуфинале состязаний.

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