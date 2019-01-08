Пензенское информационное агентство|18+|Среда|9 янв 2019|10:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Спорт | Пензенцы завоевали восемь наград на мотокроссе в Кузнецке

08.01.2019|18:20
Печать

В четвертый раз Кузнецк встретил участников рождественского мотокросса. Эти состязания год от года привлекают все большее количество юных спортсменов.

«Дети ездят восемь минут плюс один круг, а остальные спортсмены - 15 минут плюс один круг, и два заезда в каждом классе. По результатам двух заездов будут определяться победители», - рассказал главный судья соревнований Валерий Шумилин.

В 2019 году помериться силами в рамках рождественского турнира решили 53 гонщика из Самары, Саранска, Сызрани, Ульяновска, Пензы, Заречного и, конечно, хозяева соревнований. Не всем из них сопутствовала удача. Порой бывали непредвиденные ситуации, возникавшие сразу после старта.

В итоге победителями стали Вадим Посадский из Кузнецка (в классе «до 50 куб. см», Роман Барабошкин из Саранска («до 65 куб. см»), Артем Кошелев из Пензы («до 85 куб. см»).

Его земляк Денис Дергунов стал лучшим в открытом классе, в «чезете» лидировал зареченец Валерий Федотов, среди ветеранов сильнейшим оказался представитель Самары Евгений Логачев.

Что же касается общего медального зачета, то здесь лидерами стали пензенцы с восемью наградами.

0
0
0
0
 
Гость|08.01.2019 19:33|

Предыдущий губер вкладывал в мотоспорт поэтому и результаты!

Гость|09.01.2019 02:34|

Васенька был влюблённых в этот спорт!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 