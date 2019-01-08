08.01.2019 | 18:20

В четвертый раз Кузнецк встретил участников рождественского мотокросса. Эти состязания год от года привлекают все большее количество юных спортсменов.

«Дети ездят восемь минут плюс один круг, а остальные спортсмены - 15 минут плюс один круг, и два заезда в каждом классе. По результатам двух заездов будут определяться победители», - рассказал главный судья соревнований Валерий Шумилин.

В 2019 году помериться силами в рамках рождественского турнира решили 53 гонщика из Самары, Саранска, Сызрани, Ульяновска, Пензы, Заречного и, конечно, хозяева соревнований. Не всем из них сопутствовала удача. Порой бывали непредвиденные ситуации, возникавшие сразу после старта.

В итоге победителями стали Вадим Посадский из Кузнецка (в классе «до 50 куб. см», Роман Барабошкин из Саранска («до 65 куб. см»), Артем Кошелев из Пензы («до 85 куб. см»).

Его земляк Денис Дергунов стал лучшим в открытом классе, в «чезете» лидировал зареченец Валерий Федотов, среди ветеранов сильнейшим оказался представитель Самары Евгений Логачев.

Что же касается общего медального зачета, то здесь лидерами стали пензенцы.