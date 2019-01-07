07.01.2019 | 14:51

Пока большинство их сверстников отдыхали, мальчишки сражались за победу в традиционном рождественском турнире по баскетболу «Зимняя сказка». В 2019 году он стал юбилейным - десятым.

«У пензенских спортсменов не было зимних каникул. Очень многие рады и приходят болеть за своих, даже не выступая, приходят поддержать спортсменов. Каникулы как таковые, они есть в спорте, в движении, в радости жизни», - отметила зам. директора ДЮСШ № 1 Татьяна Аршинова.

В детско-юношеской спортивной школе № 1 собрались пять команд. Четыре из них представляли Пензу, еще одна дружина приехала из Отрадного. Именно гостей из Подмосковья специалисты называли фаворитами состязаний.

Однако, по словам капитана команды «Отрадный» Артема Кузьмина, хозяева площадки тоже неплохо играют в баскетбол и в самом начале трехдневного турнира рано было делать какие-либо прогнозы.

«Команды из Пензы тоже, как и мы, сильные команды. Вчера играли - и тоже показали себя пацаны хорошо. Есть у нас шансы на победу, но есть еще и не очень такие перспективы. Потому что есть команда из Пензы, она даже чуть посильнее нас будет по технике, по мышлению игры», - поделился Артем Кузьмин.

После первого в году турнира спортсмены начнут готовиться к другим важным соревнованиям.