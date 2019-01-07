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Спорт | В Пензе в рождественском турнире по регби приняли участие 29 команд

07.01.2019|18:04
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На стадионе «Первомайский» прошел традиционный, уже тринадцатый по счету детско-юношеский рождественский турнир по регби. Столько лет соревнования имеют статус всероссийских и притягивают к себе команды молодых спортсменов из разных регионов страны.

«В этом году у нас и гости из Татарстана по всем четырем возрастам участвуют, из Москвы, из Набережных Челнов, из Твери, Наро-Фоминска (Московская область), Зеленограда. Как всегда, много команд», - рассказал главный судья соревнований Александр Лыков.

«В Пензу тянет по причине того, что здесь можно научиться играть в регби. Потому что здесь команды сильные пензенские, их много, и за один турнир можно компенсировать три месяца занятий. Поэтому мы сюда приезжаем - как только команда у нас есть по какому-то году соревнований, мы обязательно сюда едем», - поделился тренер РК «Тверь» Максим Филиппов.

В 2019 году в регбийном рождественском турнире приняли участие 29 юношеских команд.

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