Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|6 янв 2019|15:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Спорт | Пензенцы стремятся отдать своих детей в школу футбольного клуба «Зенит»

06.01.2019|14:56
Печать

Футбольная форма в Сурском крае будет сохранена. Об успехах школы «Зенита» в минувшем году и планах на 2019-й рассказал пресс-атташе пензенского клуба Николай Шумилин. По его словам, желающих пополнить ряды сине-бело-зеленых огромное количество. Это в первую очередь связано с прошедшим в России чемпионатом мира.

«Просто футбольный бум. Родители до сих пор еще звонками всех донимают: и тренеров, и руководство, чтобы своих детей зачислить в «Зенит». Действительно где-то 450 ребят и еще дополнительно занимаются. Отбоя нет совершенно», - порадовался Николай Шумилин.

Количество обязательно должно перерасти в качество, тем более что азам самой популярной в мире игры с мячом юных пензенцев обучают высококвалифицированные специалисты, которые готовят кадры для молодежной сборной России. Например, Данилу Янова в национальной команде считают будущей звездой футбола.

«Он уже играет в молодежных еврокубках, забил даже гол «Виктории» (Пльзень), выходил против «Реала». Наш воспитанник, воспитанник Белякова, воспитанник Александра Зубкова. Ребята у нас, как видите, работают», - подтвердил Николай Шумилин.

Современная футбольная база, построенная специально к чемпионату мира, тоже должна повлиять на результат, в областном центре созданы все условия для тренировок.

Что касается основной пензенской футбольной команды, то в следующем сезоне, который стартует в апреле, «Зенит» продолжит выступать в любительской лиге. На прежнем уровне останется и финансирование клуба из городского бюджета.

0
0
0
0
 
Гость|06.01.2019 15:37|

Зачем? Почему ? Они у местных дворовых ребятишек выиграть не могут ! Отдав туда, ребёнок получит жуткий регресс !

Гость|06.01.2019 15:37|

Или тупо от безысходности? Как собственно с местным "дезилем" ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 