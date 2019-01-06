06.01.2019 | 14:56

Футбольная форма в Сурском крае будет сохранена. Об успехах школы «Зенита» в минувшем году и планах на 2019-й рассказал пресс-атташе пензенского клуба Николай Шумилин. По его словам, желающих пополнить ряды сине-бело-зеленых огромное количество. Это в первую очередь связано с прошедшим в России чемпионатом мира.

«Просто футбольный бум. Родители до сих пор еще звонками всех донимают: и тренеров, и руководство, чтобы своих детей зачислить в «Зенит». Действительно где-то 450 ребят и еще дополнительно занимаются. Отбоя нет совершенно», - порадовался Николай Шумилин.

Количество обязательно должно перерасти в качество, тем более что азам самой популярной в мире игры с мячом юных пензенцев обучают высококвалифицированные специалисты, которые готовят кадры для молодежной сборной России. Например, Данилу Янова в национальной команде считают будущей звездой футбола.

«Он уже играет в молодежных еврокубках, забил даже гол «Виктории» (Пльзень), выходил против «Реала». Наш воспитанник, воспитанник Белякова, воспитанник Александра Зубкова. Ребята у нас, как видите, работают», - подтвердил Николай Шумилин.

Современная футбольная база, построенная специально к чемпионату мира, тоже должна повлиять на результат, в областном центре созданы все условия для тренировок.

Что касается основной пензенской футбольной команды, то в следующем сезоне, который стартует в апреле, «Зенит» продолжит выступать в любительской лиге. На прежнем уровне останется и финансирование клуба из городского бюджета.