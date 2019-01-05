05.01.2019 | 18:16

Пензенские дартсмены завершили сезон традиционным рождественским Кубком «Большой восьмерки». Сильнейшие спортсмены области боролись за звание лучшего в регионе.

«Новогодние праздники не влияют, прицел не сбивается, самое главное - настрой: как ты настроился, как ты подошел к этим соревнованиям, так они и пройдут», - отметил президент Федерации дартса Пензенской области Роман Обухов.

Самая популярная дисциплина в дартсе называется «501». Именно столько очков участнику игры нужно списать со своего счета.

Максимальный результат, который он может набрать за один подход, - 180. Для этого спортсмену необходимо трижды поразить сектор «20» с утроением. Для сравнения: одно точное попадание дротика в яблочко приносит дартсмену лишь 50 очков.

Самые меткие участники регионального турнира войдут в состав команды Пензенской области, которая выступит на окружных соревнованиях.

«А потом будем планировать на чемпионат России в Питер. Но Кубок России будет проходить осенью, пока еще рано об этом думать, а летом у нас запланирован чемпионат Европы в Италии», - добавил Роман Обухов.

Параллельно с Кубком области состоялся заключительный, восьмой тур состязаний Открытой дартс-лиги Пензы, в котором, помимо представителей Сурского края, приняли участие несколько спортсменов из Саранска.