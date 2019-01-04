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Спорт | Во дворце спорта «Сура» провели семейную эстафету

04.01.2019|16:07
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Кто-то из них в прошлом профессионально плавал, кто-то занимается этим сейчас, а кого-то даже любителем можно назвать с натяжкой. Всех этих пензенцев объединила эстафета в «Суре».

Многие пришли в бассейн целыми семьями. В пятый раз во дворце спорта проходили состязания, в которых принимали участие мамы, папы, бабушки, дедушки, их дети и внуки. Здесь главным было не проплыть быстрее всех, а получить радость от общения с самыми близкими людьми и удовольствие от теплой голубой воды.

«В семейной эстафете могут принимать участие как взрослый и ребенок, так и два взрослых разного пола и ребенок, и у нас две возрастные группы для детей. Мы не стали ограничивать, потому что ситуации могут быть абсолютно разные: кто-то в командировке, кто-то работает, поэтому, если есть желающие объединиться в одну семью, пожалуйста, объединяйтесь, плывите», - сообщила директор дворца спорта «Сура» Людмила Карпова.

Ладугины пришли в бассейн вчетвером - мать и дочь болели на трибунах, отец и сын готовились к заплыву.

«Показать, что бодры, веселы, ну и самим себе доказать, что можем», - пояснил Денис Ладугин.

«Вот с папой надежда на двоих, а когда один, как бы волнуешься. Может быть, папа быстрее проплывет, где-то выручит», - рассказал Артем Ладугин.

За победу семьи Кондраковых боролись только папа и дочь. Двух малышей с мамой оставили дома.

«Мы при любой возможности стараемся проводить время вместе, заниматься спортом, нам нравится», - отметил Олег Кондраков.

Победителям пообещали призы - абонементы в бассейн.

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