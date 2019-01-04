04.01.2019 | 18:06

В Пензе идет областной этап всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу». Участницы 2007-2008 года рождения, ставшие лучшими в своих районах, в свойственной для девочек манере отскакивали от летящего в ворота мяча. Но тем не менее выходили на поле боя - отстаивать честь родного учебного заведения.

«Всего восемь команд, их делят на две группы, и они играют между собой четыре игры. После этого определяются победители групп, они выходят в финал и в полуфинал», - рассказал судья соревнований Дмитрий Харитонов.

Многие из участниц с футболом пока на Вы, что неудивительно - пришли в спортивную секцию несколько месяцев назад. И пусть мяч улетает не в ту сторону, ноги не всегда слушаются, да и ворота слишком узкие, зато эмоции бьют через край.

«У ребят более силовые и скоростные проходят соревнования и тренировки, а девчонки - они слушают более уверенно, выполняют все правильно», - отметил тренер Василий Трянин.

Во время подготовки тренер ставил девичью команду против мужского коллектива, чтобы первые подтянулись и прониклись футболом.

«Они, конечно, сильнее нас были, но все равно голы мы забивали. Сначала боялись, потом уже выиграли», - подытожили участницы соревнований Маша Иванова и Настя Удонова.

Юные спортсменки не отчаиваются и планируют взять реванш. Главное - верить в себя и работать.