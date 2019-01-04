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Спорт | В 2019 году в Пензе планируют провести чемпионат России по легкой атлетике

04.01.2019|15:41
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2018 год для Пензенской области оказался, пожалуй, самым насыщенным за последние годы в плане спортивных событий. На территории региона было проведено свыше 4 000 мероприятий.

Наиболее значимое из них - финал спартакиады молодежи России. Обладателями золотых наград этих соревнований стали именно представители Сурского края.

«Никогда до этого мы не побеждали, это очень хороший показатель», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Пензенская область славится и умением организовывать различные турниры. Во дворце спорта «Буртасы» прошел чемпионат страны по настольному теннису. Честь провести Кубок и первенство России по перетягиванию каната также выпала Пензе.

«В помещении все устраивает, отличный комплекс, всем нравится. Не хватает слаженности организаторов, но тут столько команд, столько энергии, министр спорта у вас замечательный, поэтому все будет», - подчеркнул президент Всероссийской федерации перетягивания каната Александр Кузнецов.

По словам Григория Кабельского, Пензенская область давно зарекомендовала себя как один из ведущих спортивных регионов страны. Планку, которую так высоко подняли, в пензенском минспорте намерены держать и дальше.

«Мероприятия в 2019 году, которые мы видим, - это прежде всего практически все соревнования: крупные соревнования по спортивной гимнастике, в последние дни мы достигли договоренности о проведении чемпионата России по легкой атлетике, спортивная ходьба», - добавил Григорий Кабельский.

Кроме того, в Пензе планируется провести финальные соревнования спартакиады учащихся по нескольким видам спорта, а также два крупных турнира по перетягиванию каната - Кубок страны и чемпионат Приволжского федерального округа.

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Гость|04.01.2019 19:31|

Пустая болтовня.

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