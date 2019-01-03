03.01.2019 | 18:22

В первые дни нового года в ФОК «Центральный» организовали «веселые старты» под названием «Елочка в кроссовках». Цель мероприятия - вытащить пензенцев из-за праздничных столов.

«Немножко войти уже в колею. Сколько можно сидеть, есть салаты? В общем, да, «спорт» равно «мы», - рассказала жительница г. Пензы Анастасия Корябкина.

Первоклашки вместе со своими родителями участвовали в зимних эстафетах. Правда, не все папы нашли в себе силы выйти на старт - некоторые наблюдали за происходящим с трибуны.

Две команды, состоящие из детей и взрослых, наперегонки украшали елки, играли в снежки, ловили рыбу, орудовали хоккейными клюшками.

«Я хочу поздравить всех с наступившим новым годом, пожелать здоровья, успехов, творчества, всех благ», - отметила заместитель директора лицея № 2 г. Пензы Елена Безбородых.

Такие спортивные праздники для учащихся лицея № 2 будут проводить в течение всех зимних каникул ежедневно.