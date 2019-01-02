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Спорт | В Пензе юные футболисты приняли участие в праздничном турнире

02.01.2019|15:27
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Встретили Новый год за любимым занятием. Ребята из ДЮСШ № 8 и мини-футбольной школы «Агро-Маркет спорт» приняли участие в праздничном турнире. В нем были заявлены представители двух возрастных групп: 6-7 и 8-9 лет.

«Здесь просто как новогодний праздник, новогодняя елка. Здесь получат все подарки абсолютно», - рассказал тренер команды ДЮСШ № 8 Александр Клейменов.

Даже самые маленькие, 4-5-летние футболисты провели тренировку с Дедом Морозом. А потом разгорелись нешуточные баталии. Старшие сражались на стандартной площадке, для начинающих игровое поле было сокращено наполовину. Но на борьбу и позитивный настрой это никак не влияло.

«Цель - побеждать, забивать голы, играть. Главное не победа, а участие», - отметил спортсмен Роман Усейнов.

Проигравших в соревновании не было. Все получили призы и новогодние подарки. Организаторы даже не стали объявлять лучших игроков турнира, чтобы каждый почувствовал себя победителем.

«Для этого и создана школа, чтобы все желающие, плохо ты играешь, хорошо ли ты играешь... Кто-то, например, хочет играть в футбол, но плохо играет, его же не возьмут в «Зенит» или ДЮСШ: он не попадает по мячу. А здесь мы берем, с ним возимся, работаем, стараемся, хотя бы чтобы он наслаждался», - добавил Александр Клейменов.

Каникулы у мальчишек продлятся недолго. Уже в первый уик-энд 2019 года будут проведены официальные матчи первенства области по мини-футболу.

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