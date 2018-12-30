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Спорт | В Пензе провели соревнования по спортивной аэробике

30.12.2018|13:41
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Чемпионат и первенство Пензы по спортивной аэробике собрали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Центральный» более 60 претендентов на награды. Одновременно для самых маленьких организовали турнир под названием «Сурские зори».

«В спортивной аэробике оценивают судья по артистичности, судья по исполнению, судья по сложности. Также есть председатель бригады судей», - рассказала вице-президент Федерации спортивной аэробики Пензенской области Елена Тришина. Специалисты учитывают и то, как ребенок себя чувствует на площадке.

По словам самих участников состязаний, перед выступлениями приходится максимально концентрироваться, от каждого движения зависит итоговая оценка.

«Надо выступать четко, тянуть носки, улыбаться. Чтобы все элементы выполнить и не проиграть», - отметила одна из юных спортсменок Алина Сазонова.

«Мы тоже поддерживаем друг друга всегда. Если кто-то выиграл, мы его можем поздравить», - добавила другая участница соревнований Елизавета Жучкова.

Лучшие спортсмены получат право участвовать в областном чемпионате по спортивной аэробике. Он состоится в Пензе в феврале.

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