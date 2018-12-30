30.12.2018 | 15:02

Первое, чему учат юных фигуристов, - это правильно падать. Как встать на коньки, рассказала преподаватель Алиса Решетникова. По ее словам, начинать не поздно никогда.

«Один тренер великий сказал: когда детей приводят первый раз на каток, если они оторвались от борта и сами куда-то стремятся и им не нужны ни родители, ни другая какая-то опора, в первый день они сами шаги делают, пусть даже падают, ничего не получается, - дальше у этих детей пойдет. А если вот неделю он ходит вдоль борта и никак не отрывается, то и будет так до конца ходить», - высказала свое мнение Алиса Решетникова.

Главное - желание и стремление. Их юным фигуристам не занимать. Уходящий год для них был насыщенным и продуктивным. Ребята участвовали во всероссийских соревнованиях. Некоторые воспитанники доросли до тройных прыжков. Не отстают от разрядников и пятилетние малыши.

«Бильман вытягивать. Вот так брать ногу и вытягивать», - со знанием дела описала сложный элемент юная фигуристка Екатерина Романова.

«Плющенко мне нравится потому, что он прыгает четверные прыжки и его все хвалят», - рассказал о своих предпочтениях фигурист Ильгам Янгуразов.

Ильхам стремится быть похожим на кумира - двукратного олимпийского чемпиона. Тем же, кто выходит на лед не ради медалей, созданы все условия для активного отдыха. Уже 1 января в 14:00 всех желающих приглашают на массовое катание в «Дизель-Арену».