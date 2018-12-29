29.12.2018 | 16:31

Жизнь Никиты Харитонова резко изменилась после встречи с тренером по спортивному туризму. Парень сразу же бросил и футбол, и плавание, которыми занимался до этого.

Первое знакомство с альпинистским снаряжением у 15-летнего атлета состоялось три года назад.

«Я пришел, попробовал, мне очень понравилось, и вот со временем успехи начали появляться: на вторых соревнованиях занял I место», - рассказал Никита Харитонов.

В школе № 65/23 прошло областное первенство по спортивному туризму. В нем приняли участие около 100 школьников. Впервые на соревнования приехали гости из Самары. Ребята штурмовали дистанции разной сложности.

«Второй класс - это у нас для спортсменов начинающего уровня, третий класс - для спортсменов более опытных, которые будут бороться на более высоких скоростях», - пояснил заместитель главного судьи соревнований Дмитрий Коновалов.

Первый этап - командные состязания, где участники работали в связках по два человека.

Далее борьба продолжилась уже в личном зачете.

Это заключительный старт у туристов в 2018 году. В январе школьники отправятся в традиционный поход, по возвращении из которого вновь соберутся в спортзале и разыграют награды новых состязаний.