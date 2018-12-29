Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|30 дек 2018|08:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-18oC
-10oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Спорт | В Пензе первенство по спортивному туризму собрало около 100 участников

29.12.2018|16:31
Печать

Жизнь Никиты Харитонова резко изменилась после встречи с тренером по спортивному туризму. Парень сразу же бросил и футбол, и плавание, которыми занимался до этого.

Первое знакомство с альпинистским снаряжением у 15-летнего атлета состоялось три года назад.

«Я пришел, попробовал, мне очень понравилось, и вот со временем успехи начали появляться: на вторых соревнованиях занял I место», - рассказал Никита Харитонов.

В школе № 65/23 прошло областное первенство по спортивному туризму. В нем приняли участие около 100 школьников. Впервые на соревнования приехали гости из Самары. Ребята штурмовали дистанции разной сложности.

«Второй класс - это у нас для спортсменов начинающего уровня, третий класс - для спортсменов более опытных, которые будут бороться на более высоких скоростях», - пояснил заместитель главного судьи соревнований Дмитрий Коновалов.

Первый этап - командные состязания, где участники работали в связках по два человека.

Далее борьба продолжилась уже в личном зачете.

Это заключительный старт у туристов в 2018 году. В январе школьники отправятся в традиционный поход, по возвращении из которого вновь соберутся в спортзале и разыграют награды новых состязаний.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 