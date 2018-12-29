29.12.2018 | 19:31

Свыше 200 бойцов стали участниками чемпионата и первенства Пензенской области по карате WKF. Параллельно для самых юных спортсменов организовали традиционный турнир на призы Деда Мороза.

Для начинающих атлетов старт стал настоящим праздником спорта, поскольку проигравших не оказалось, а новогодний волшебник вручил всем участникам подарки. Для более старших каратистов состязания были ответственными: они боролись за право войти в региональную сборную.

«Ребята очень заряжены, хотят побеждать, готовы, хотя уже на носу Новый год, но они еще держат себя в форме, продолжают тренироваться и показывают хорошие результаты», - отметил президент Федерации карате WKF Пензенской области Владимир Ефремов.

Победители областных состязаний представят регион на всероссийских состязаниях в 2019 году.