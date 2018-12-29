Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|30 дек 2018|08:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-18oC
-10oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Спорт | В чемпионате и первенстве области по карате участвовало более 200 бойцов

29.12.2018|19:31
Печать

Свыше 200 бойцов стали участниками чемпионата и первенства Пензенской области по карате WKF. Параллельно для самых юных спортсменов организовали традиционный турнир на призы Деда Мороза.

Для начинающих атлетов старт стал настоящим праздником спорта, поскольку проигравших не оказалось, а новогодний волшебник вручил всем участникам подарки. Для более старших каратистов состязания были ответственными: они боролись за право войти в региональную сборную.

«Ребята очень заряжены, хотят побеждать, готовы, хотя уже на носу Новый год, но они еще держат себя в форме, продолжают тренироваться и показывают хорошие результаты», - отметил президент Федерации карате WKF Пензенской области Владимир Ефремов.

Победители областных состязаний представят регион на всероссийских состязаниях в 2019 году.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 