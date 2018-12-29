29.12.2018 | 16:36

Воспитанник пензенской школы кикбоксинга Максим Зотов, тренировавшийся под руководством Александра Доманина и теперь представляющий Саратов, стал чемпионом Саратовской области по кикбоксингу.

С 26 по 28 декабря там проходили открытый чемпионат и первенство, на которых отбирались спортсмены в местную сборную для участия в первенстве Приволжского федерального округа.

Зареченец Максим Зотов принимал участие в соревнованиях в весовой категории «до 71 килограмма».

«Я выступал в разделе К1 - наиболее жестком, где допускаются удары коленом и лоу-кик, - и занял I место», - сообщил ИА «ПензаИнформ» Максим Зотов. Он провел два боя против бойцов из Энгельса и Балакова и в обоих одержал победу.

«По результатам соревнований я получил право участвовать в первенстве Приволжского федерального округа 2019 года, которое пройдет в конце января в Нижнем Новгороде», - добавил Максим Зотов.