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Спорт | Кикбоксер из Заречного стал чемпионом Саратовской области

29.12.2018|16:36
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Воспитанник пензенской школы кикбоксинга Максим Зотов, тренировавшийся под руководством Александра Доманина и теперь представляющий Саратов, стал чемпионом Саратовской области по кикбоксингу.

С 26 по 28 декабря там проходили открытый чемпионат и первенство, на которых отбирались спортсмены в местную сборную для участия в первенстве Приволжского федерального округа.

Зареченец Максим Зотов принимал участие в соревнованиях в весовой категории «до 71 килограмма».

«Я выступал в разделе К1 - наиболее жестком, где допускаются удары коленом и лоу-кик, - и занял I место», - сообщил ИА «ПензаИнформ» Максим Зотов. Он провел два боя против бойцов из Энгельса и Балакова и в обоих одержал победу.

«По результатам соревнований я получил право участвовать в первенстве Приволжского федерального округа 2019 года, которое пройдет в конце января в Нижнем Новгороде», - добавил Максим Зотов.

Источник — фото предоставлено М. Зотовым
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