Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|30 дек 2018|08:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-18oC
-10oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Спорт | Для пензенских футболистов провел мастер-класс чемпион Финляндии

29.12.2018|16:20
Печать

Воспитанник питерского «Зенита» Максим Рудаков в 2016 году выступал за пензенский клуб. Именно там, по собственному мнению, и началась его головокружительная карьера. Сначала он попал в молодежную сборную России, а после его заметили спортивные функционеры из Скандинавии и пригласили перспективного голкипера в финскую команду «ХИК», в составе которой Рудаков провел 24 матча, 14 из них отстояв на ноль.

«Он играл уже в еврокубках, в Лиге чемпионов играл против «БАТЭ» - на выезде 0:0 они сыграли, к сожалению, уступили дома, но он уже игры провел на таком вот уровне. И парень вообще очень благодарный «Зениту», не случайно он едет сюда, потому что он ожил в нашей команде», - рассказал пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

Максим Рудаков провел мастер-класс для юных воспитанников местных футбольных школ и секций.

«Мне кажется, это очень сильно помогает. Лично мне, когда я тренировался со старшими вратарями и старался тянуться к ним, это очень сильно помогало», - отметил вратарь финского ФК «ХИК».

Савелий Попов отправил мяч в сетку ворот чемпиона.

«Я даже не слышал о нем, но приятно, конечно, забить такому игроку», - оценил футболист.

Все участники встречи получили не только бесценный вратарский опыт, но и автограф финского чемпиона и перчатки в подарок.

0
0
0
0
 
Гость|29.12.2018 20:56|

Максим Рудаков

Полное имя:

Maksim Rudakov

Клуб:

Зенит-2

В аренде:

ХИК до 31.12.2018

Номер в клубе:

88

Национальность:

Россия

Дата рождения:

22.01.1996 (22 года)

Страна рождения:

Россия

Город рождения:

Sankt-Peterburg

Он чужак,которые заехал покормиться в тяжёлый месяц из нашего,нищего кошелька.Зачем ему дифирамбы отписывать?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 