29.12.2018 | 16:20

Воспитанник питерского «Зенита» Максим Рудаков в 2016 году выступал за пензенский клуб. Именно там, по собственному мнению, и началась его головокружительная карьера. Сначала он попал в молодежную сборную России, а после его заметили спортивные функционеры из Скандинавии и пригласили перспективного голкипера в финскую команду «ХИК», в составе которой Рудаков провел 24 матча, 14 из них отстояв на ноль.

«Он играл уже в еврокубках, в Лиге чемпионов играл против «БАТЭ» - на выезде 0:0 они сыграли, к сожалению, уступили дома, но он уже игры провел на таком вот уровне. И парень вообще очень благодарный «Зениту», не случайно он едет сюда, потому что он ожил в нашей команде», - рассказал пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

Максим Рудаков провел мастер-класс для юных воспитанников местных футбольных школ и секций.

«Мне кажется, это очень сильно помогает. Лично мне, когда я тренировался со старшими вратарями и старался тянуться к ним, это очень сильно помогало», - отметил вратарь финского ФК «ХИК».

Савелий Попов отправил мяч в сетку ворот чемпиона.

«Я даже не слышал о нем, но приятно, конечно, забить такому игроку», - оценил футболист.

Все участники встречи получили не только бесценный вратарский опыт, но и автограф финского чемпиона и перчатки в подарок.