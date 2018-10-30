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Спорт | В ПГУ на торжественной церемонии подвели итоги футбольного сезона

30.10.2018|18:32
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Итоги футбольного сезона подвели в Пензенском государственном университете. На традиционной торжественной церемонии отметили, что год для многих команд выдался непростым и вместе с тем особенным, поскольку Россия принимала мировой чемпионат, а в Пензе отмечали столетие этого вида спорта. Сотни мальчишек еще больше полюбили популярную игру.

«Особенно было интересно смотреть 2009 год. Им по 9 лет - и они так бились, такие были эмоции, такая была радость от забитых голов, от полученных кубков, медалей. У них столько было эмоций - это неповторимо», - поделился председатель Федерации футбола Пензенской области Александр Калашников.

В областном первенстве участвовали 47 детских и 32 взрослые команды. Расстроило болельщиков только то, что «Зенит» утратил статус профессионального клуба и перешел в любительскую лигу.

Сезон пензенцы завершили на 7-м месте, а вот каменский «Дорожник» занял 4-ю строчку турнирной таблицы.

«Мы надеемся, что в следующем сезоне «Зенит» прибавит, все-таки Каменка старше по возрасту. Может быть, опыт - это хорошее дело, но молодежь набирает силу. И поэтому мы уверены, что «Зенит» должен прибавить, для этого должны быть усилия», - отметил пресс-секретарь футбольного клуба «Зенит» Николай Шумилин.

На церемонии награждения командам, ставшим победителями и призерами областного первенства в различных возрастных группах, вручили заслуженные медали и кубки, а также назвали имена лучших футболистов региона.

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