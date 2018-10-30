30.10.2018 | 18:00

15 команд девушек стали участницами областного первенства по волейболу. Престижный титул победителя разыгрывали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Атлант». За медали боролись спортсменки 2002-2003 года рождения.

«Они тренировались до этого, чтобы участвовать в этих соревнованиях. Соревнования достаточно сложные, и соперники тоже приличные», - поделилась судья соревнований Татьяна Дружинина.

На площадку вышли и начинающие волейболистки, и более опытные соперники. В числе фаворитов в начале состязаний называли команды из Кузнецка и Пензы.

В итоге победительницами стали девушки из команды «Пенза-1», на втором месте кузнецкие спортсменки, а «Каменка» и «Пенза-3» вошли в число призеров.