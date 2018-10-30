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Спорт | Пензячка завоевала две медали в серии Гран-при по художественной гимнастике

30.10.2018|14:50
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Пензенская спортсменка Полина Хонина стала двукратным бронзовым призером заключительного в этом году этапа серии Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье (Испания).

В упражнении с булавами воспитанница пензенской школы гимнастики набрала 16,800 балла, показав третий результат. Полина Хонина уступила Настасье Генераловой из США (17,250) и Владе Никольченко с Украины (19,800).

В упражнении с лентой сурская гимнастка заработала 17,200 балла. Ее обошли Екатерина Селезнева из России (17,950) и все та же Влада Никольченко (19,150).

«Команда России в составе Екатерины Селезневой, Марии Сергеевой и Полины Хониной успешно закрыла сезон крупнейших международных турниров», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

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