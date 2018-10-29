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Спорт | В Пензе на фестивале студенты сдадут нормативы по стрельбе из винтовки

29.10.2018|15:41
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В среду, 31 октября, в Училище олимпийского резерва Пензенской области (г. Пенза, ул. Одоевского, 1) пройдет студенческий фестиваль «На пути к успеху».

Основная цель праздника - вовлечение молодежи в систематические занятия спортом. В фестивале примут участие 20 команд. В 10:00 состоится торжественное открытие, после чего участники приступят к выполнению нормативов ГТО.

Студентам предстоит проверить свои силы в беге на 30 метров и на 2(3) километра, подтягивании, отжимании, наклонах на гимнастической скамье.

Участников фестиваля также ждет сдача нормативов по прыжкам в длину, подниманию туловища из положения лежа и стрельбе из винтовки.

В завершение спортивного праздника состоится церемония награждения участников. Команды, занявшие призовые места, получат дипломы Министерства физической культуры и спорта Пензенской области и кубки.

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