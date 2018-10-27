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Спорт | В Пензе прошли соревнования по теннису среди школьников

27.10.2018|18:16
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Даже сломанная рука не сломила спортивный дух одного из участников турнира по настольному теннису - второму виду спорта в спартакиаде школьников. Ранее мальчишки и девчонки выявляли сильнейших в беге, теперь отстаивали честь своих учебных заведений, вооружившись ракетками. В ФОКе «Надежда» собралось более 200 человек.

«У нас очень много тренеров работает при общеобразовательных школах, и с каждым годом больше команд принимают участие. Мы разделили спартакиаду, и теперь у нас есть отдельная команда среди девочек и отдельная среди мальчиков. Раньше была общая команда, был общий зачет, сейчас раздельный. В связи с этим увеличилось число и детей и команд, которые принимают участие», - отметила главный специалист городского спорткомитета Оксана Гришанова.

Тимофей Жуков выступил от Губернского лицея-интерната. Парень уверен, что одаренные дети должны побеждать не только в интеллектуальных викторинах, но и в спортивных соревнованиях. Азы настольного тенниса девятикласснику пришлось постигать в теории.

«Я подходил к столам, просто смотрел, как играют старшеклассники, потому что нам не давали играть. Так и научился», - рассказал подросток.

Впереди ребят ждут соревнования по мини-футболу, стритболу, волейболу и лыжным гонкам, а завершится спартакиада школьников 9 мая традиционной легкоатлетической эстафетой.

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