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Спорт | В Пензе завершился традиционный юношеский турнир по мини-футболу

27.10.2018|18:33
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«Вырастем вместе» - под таким девизом прошел традиционный мини-футбольный юношеский турнир. В этом году соревнования собрали ребят из двух возрастных групп - 2003 и 2009 годов рождения.

Были в числе участников и дебютанты. К примеру, в старшей категории заявлена женская команда «Лагуна-УОР», а среди младших географию турнира расширили футболисты из Дагестана.

«Из далекой Махачкалы дети приехали играть к нам. Значит, они уважают город Пензу, они уважают Пензенскую область, уважают пензенские команды, которые будут участвовать в этом турнире», - отметил президент областной федерации футбола Александр Калашников.

Махачкалинцы уже на старте одержали несколько побед и пробились в полуфинал. Там они соперничали с представителями Сурского края, которые также серьезно рассчитывали на успех в турнире.

«Эмоции переполняли, потому что приятно смотреть на этих детей, которые не на улице показывают свое мастерство, а именно на спортивной площадке силы тратят. Я думаю, что у этих ребят большое будущее», - добавил Александр Калашников.

В старшей группе хозяева паркета из команды «ДЮСШ № 8 Агро-Маркет» шли без поражений. В очередном матче, который можно назвать скрытым финалом, они обыграли «Лагуну-УОР» со счетом 5:2.

Единственные, кто мог помешать пензенцам завоевать чемпионство, это спортсмены из Мытищ, в свою очередь уступившие девушкам со счетом 0:1.

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