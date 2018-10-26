26.10.2018 | 10:21

В четверг, 25 октября, пензенский «Дизелист» на выезде одержал уверенную победу над воронежской «Россошью». Сурские спортсмены взяли реванш за проигранный накануне матч. Встречи команд проходят в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

«Хоккеисты из Пензы во втором матче без особых проблем разобрались с одним из принципиальных соперников. Счет в повторном матче против «Россоши» открыл Сергей Колесников. А Александр Дудин закрепил результат в первой половине второго периода - 2:0», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Хозяева площадки смогли огорчить пензенского вратаря Кирилла Орехова лишь раз (2:1), у них отличился Павел Церегородцев.

К концу второй 20-минутки подопечные Алексея Медведева усилиями Александра Агапова и Александра Дудина забили еще две шайбы в ворота воронежцев, и счет на табло больше не менялся - 4:1.